Garmin Salaris

El rang de salaris de Garmin varia de $3,575 en compensació total anual per a Recursos Humans a l'extrem inferior a $258,700 per a Científic de Dades a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Garmin. Última actualització: 8/12/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Enginyer de programari de producció

Enginyer de xarxes

Enginyer de sistemes

Enginyer de Maquinari
Median $113K

Enginyer de maquinari encastat

Enginyer Mecànic
Median $55.6K

Dissenyador de Producte
Median $86K
Gerent de Projecte
Median $110K
Analista de Negocis
Median $91K
Desenvolupament de Negocis
$65.7K
Cap de Gabinet
$201K
Servei al Client
$91.3K
Gerent de Ciència de Dades
$166K
Científic de Dades
$259K
Enginyer Elèctric
$64.8K
Analista Financer
$56.7K
Recursos Humans
$3.6K
Dissenyador Industrial
$71.6K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$69.1K
Gestor de Producte
$96.5K
Analista de Ciberseguretat
$75.4K
Gerent de Programa Tècnic
$127K
Redactor Tècnic
$56.7K
Altres recursos