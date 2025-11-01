Directori d'empreses
Garantis IT Solutions
Garantis IT Solutions Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Turkey a Garantis IT Solutions oscil·la entre TRY 745K i TRY 1.06M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Garantis IT Solutions. Última actualització: 11/1/2025

Compensació Total Mitjana

TRY 846K - TRY 1M
Turkey
Rang Habitual
Rang Possible
TRY 745KTRY 846KTRY 1MTRY 1.06M
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Garantis IT Solutions?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Garantis IT Solutions in Turkey és una compensació total anual de TRY 1,057,276. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Garantis IT Solutions per al rol de Enginyer de Programari in Turkey és TRY 744,690.

