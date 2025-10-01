Directori d'empreses
Gaming Innovation Group
Gaming Innovation Group Enginyer de Programari Salaris a Madrid Metropolitan Area

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Madrid Metropolitan Area a Gaming Innovation Group oscil·la entre €52.4K i €74.4K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Gaming Innovation Group. Última actualització: 10/1/2025

Compensació Total Mitjana

€59.6K - €70.6K
Spain
Rang Habitual
Rang Possible
€52.4K€59.6K€70.6K€74.4K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Gaming Innovation Group?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Gaming Innovation Group in Madrid Metropolitan Area és una compensació total anual de €74,444. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Gaming Innovation Group per al rol de Enginyer de Programari in Madrid Metropolitan Area és €52,434.

