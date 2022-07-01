Directori d'empreses
Gagen MacDonald
Gagen MacDonald Salaris

El salari de Gagen MacDonald oscil·la entre $34,825 en compensació total anual per a un Gestor de Producte a la banda baixa fins a $149,250 per a un Consultor de Gestió a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Gagen MacDonald. Darrera actualització: 10/16/2025

Consultor de Gestió
$149K
Gestor de Producte
$34.8K
Arquitecte de Solucions
$59.7K

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Gagen MacDonald és Consultor de Gestió at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $149,250. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Gagen MacDonald és $59,700.

Altres recursos