Directori d'empreses
Fujitsu
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Fujitsu Salaris

El salari de Fujitsu oscil·la entre $14,141 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $211,050 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Fujitsu. Darrera actualització: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Median $129K

Enginyer de Xarxes

Gestor de Producte
Median $175K
Gestor d'Operacions de Negoci
$41.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Analista de Negoci
$20.6K
Desenvolupament de Negoci
$168K
Atenció al Client
$15.6K
Analista de Dades
$74.2K
Gestor de Ciència de Dades
$125K
Científic de Dades
$58.8K
Gestor d'Instal·lacions
$40.6K
Analista Financer
$68.5K
Enginyer de Maquinari
$145K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$62.4K
Consultor de Gestió
$55K
Màrqueting
$67.6K
Dissenyador de Producte
$14.1K
Gestor de Programes
$67.1K
Gestor de Projectes
$48.6K
Vendes
$211K
Habilitació de Vendes
$47.6K
Analista de Ciberseguretat
$17.5K
Arquitecte de Solucions
$26.4K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Fujitsu és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $211,050. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fujitsu és $60,617.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Fujitsu

Empreses relacionades

  • Cognizant
  • Wipro
  • CSG
  • NTT DATA
  • Perficient
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fujitsu/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.