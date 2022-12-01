Directori d'empreses
FUGA
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

FUGA Salaris

El salari mitjà de FUGA és $82,155 per a un Enginyer de Programari . Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de FUGA. Darrera actualització: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Median $82.2K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a FUGA és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $82,155. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a FUGA és $82,155.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a FUGA

Empreses relacionades

  • Airbnb
  • DoorDash
  • Snap
  • Tesla
  • Microsoft
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fuga/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.