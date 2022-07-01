Directori d'empreses
Fresha
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Fresha Salaris

El salari de Fresha oscil·la entre $64,118 en compensació total anual per a un Màrqueting a la banda baixa fins a $236,500 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Fresha. Darrera actualització: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Median $127K
Màrqueting
$64.1K
Gestor de Producte
$236K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Reclutador
$92.8K
Vendes
$103K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Fresha és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $236,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fresha és $102,900.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Fresha

Empreses relacionades

  • Roblox
  • Netflix
  • SoFi
  • PayPal
  • Spotify
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos