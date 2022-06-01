Directori d'empreses
Freeman Salaris

El salari de Freeman oscil·la entre $74,772 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $127,360 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Freeman. Darrera actualització: 10/18/2025

Servei al Client
$114K
Information Technologist (IT)
$111K
Dissenyador de Producte
$85.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Vendes
$74.8K
Enginyer de Programari
$127K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Freeman és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $127,360. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Freeman és $110,550.

Altres recursos