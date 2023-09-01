Directori d'empreses
Framer Salaris

El salari de Framer oscil·la entre $141,344 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $152,335 per a un Desenvolupament de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Framer. Darrera actualització: 11/24/2025

Enginyer de Programari
Median $141K
Desenvolupament de Negoci
$152K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Framer és Desenvolupament de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $152,335. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Framer és $146,839.

Altres recursos

