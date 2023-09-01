Directori d'empreses
FPL
FPL Salaris

El salari de FPL oscil·la entre $64,675 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $160,800 per a un Gestor de Projectes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de FPL. Darrera actualització: 9/4/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $67.6K

Enginyer de Software Full-Stack

Analista de Negoci
$111K
Enginyer de Controls
$70.4K

Científic de Dades
$64.7K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$103K
Gestor de Projectes
$161K
The highest paying role reported at FPL is Gestor de Projectes at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at FPL is $86,915.

