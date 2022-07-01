Foxtrot Salaris

Directori d'empreses
El salari de Foxtrot oscil·la entre $125,000 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $201,000 per a un Operacions de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Foxtrot. Darrera actualització: 9/4/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $125K
Operacions de Negoci
$201K
Gestor de Producte
$143K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Foxtrot és Operacions de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $201,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Foxtrot és $142,710.

Altres recursos