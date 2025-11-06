Directori d'empreses
Four Seasons Hotel
Four Seasons Hotel Dissenyador de Producte Salaris a Greater Toronto Area

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in Greater Toronto Area a Four Seasons Hotel oscil·la entre CA$48.4K i CA$68.8K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Four Seasons Hotel. Última actualització: 11/6/2025

Compensació Total Mitjana

CA$55K - CA$65.2K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
CA$48.4KCA$55KCA$65.2KCA$68.8K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Four Seasons Hotel?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a Four Seasons Hotel in Greater Toronto Area és una compensació total anual de CA$68,776. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Four Seasons Hotel per al rol de Dissenyador de Producte in Greater Toronto Area és CA$48,442.

