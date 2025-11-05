Directori d'empreses
Fortinet
Fortinet Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris a Greater Vancouver

La compensació de Gestor d'Enginyeria de Programari in Greater Vancouver a Fortinet oscil·la entre CA$275K per year per a P3 i CA$396K per year per a P6. El paquet de compensació year mitjà in Greater Vancouver totalitza CA$281K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fortinet. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Fortinet, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Fortinet in Greater Vancouver és una compensació total anual de CA$395,707. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fortinet per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Greater Vancouver és CA$253,240.

