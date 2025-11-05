La compensació de Enginyer de Programari in Tel Aviv Metropolitan Area a Fortinet oscil·la entre ₪501K per year per a P3 i ₪509K per year per a P5. El paquet de compensació year mitjà in Tel Aviv Metropolitan Area totalitza ₪509K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fortinet. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
₪501K
₪448K
₪53K
₪0
P4
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Fortinet, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)
