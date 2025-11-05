La compensació de Enginyer de Programari in San Francisco Bay Area a Fortinet oscil·la entre $136K per year per a P1 i $268K per year per a P6. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $212K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fortinet. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
$136K
$111K
$20.7K
$5K
P2
$158K
$145K
$13.3K
$0
P3
$214K
$177K
$32.3K
$5K
P4
$252K
$197K
$46.9K
$7.7K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Fortinet, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)
