La compensació de Enginyer de Programari in Greater Ottawa Area a Fortinet oscil·la entre CA$96.8K per year per a P1 i CA$184K per year per a P3. El paquet de compensació year mitjà in Greater Ottawa Area totalitza CA$108K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fortinet. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
CA$96.8K
CA$89.5K
CA$7.2K
CA$0
P2
CA$121K
CA$107K
CA$14.2K
CA$0
P3
CA$184K
CA$133K
CA$50.7K
CA$0
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Fortinet, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)
