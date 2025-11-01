Directori d'empreses
Foodee
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Foodee Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Canada a Foodee totalitza CA$80.9K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Foodee. Última actualització: 11/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Foodee
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Total per any
CA$80.9K
Nivell
L1
Base
CA$80.9K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anys a l'empresa
0-1 Anys
Anys d'exp
0-1 Anys
Quins són els nivells professionals a Foodee?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Títols inclosos

Enginyer de Programari Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Foodee in Canada és una compensació total anual de CA$152,914. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Foodee per al rol de Enginyer de Programari in Canada és CA$80,872.

Altres recursos