Fluke Salaris

El rang de salaris de Fluke varia de $13,236 en compensació total anual per a Dissenyador de Producte a l'extrem inferior a $222,063 per a Recursos Humans a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Fluke. Última actualització: 8/10/2025

$160K

Recursos Humans
$222K
Enginyer Mecànic
$111K
Dissenyador de Producte
$13.2K

Gestor de Producte
$183K
Gerent de Projecte
$137K
Enginyer de Programari
$109K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$216K
Gerent de Programa Tècnic
$109K
PMF

据报道，Fluke最高薪的职位是Recursos Humans at the Common Range Average level，年总薪酬为$222,063。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Fluke的年总薪酬中位数为$124,055。

