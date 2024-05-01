Directori d'empreses
Florida Blue
Florida Blue Salaris

El salari de Florida Blue oscil·la entre $66,500 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $151,900 per a un Cybersecurity Analyst a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Florida Blue. Darrera actualització: 10/18/2025

Enginyer de Programari
Median $115K

Enginyer de Software Backend

Analista de Negoci
Median $66.5K
Actuari
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Dades
$106K
Científic de Dades
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Arquitecte de Solucions
$131K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Florida Blue és Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $151,900. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Florida Blue és $112,775.

