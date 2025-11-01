Directori d'empreses
First Republic Bank
First Republic Bank Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a First Republic Bank totalitza $275K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de First Republic Bank. Última actualització: 11/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
First Republic Bank
Director of Engineering
Boston, MA
Total per any
$275K
Nivell
M3
Base
$250K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$25K
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
15 Anys
Quins són els nivells professionals a First Republic Bank?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a First Republic Bank in United States és una compensació total anual de $320,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a First Republic Bank per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $250,000.

