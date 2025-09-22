Directori d'empreses
First National Technlogy Solutions Analista de Ciberseguretat Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Ciberseguretat a First National Technlogy Solutions oscil·la entre $109K i $148K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de First National Technlogy Solutions. Última actualització: 9/22/2025

Compensació Total Mitjana

$116K - $141K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$109K$116K$141K$148K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a First National Technlogy Solutions?

PMF

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Analista de Ciberseguretat ni First National Technlogy Solutions joko ni apapọ isanwo ọdun ti $148,480. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni First National Technlogy Solutions fun ipa Analista de Ciberseguretat ni $108,800.

