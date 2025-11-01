Directori d'empreses
First Citizens Bank
La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in India a First Citizens Bank oscil·la entre ₹4.48M i ₹6.35M per year.

₹5.08M - ₹6.02M
₹4.48M₹5.08M₹6.02M₹6.35M
Quins són els nivells professionals a First Citizens Bank?

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a First Citizens Bank in India és una compensació total anual de ₹6,354,433. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a First Citizens Bank per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in India és ₹4,475,731.

