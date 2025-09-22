Directori d'empreses
First American Financial
First American Financial Arquitecte de Solucions Salaris

El paquet de compensació mitjà de Arquitecte de Solucions in United States a First American Financial totalitza $325K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de First American Financial. Última actualització: 9/22/2025

Paquet Mitjà
First American Financial
Principal Solution Architect
Santa Ana, CA
Total per any
$325K
Base
$273K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$27.3K
El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a First American Financial in United States és una compensació total anual de $382,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a First American Financial per al rol de Arquitecte de Solucions in United States és $300,300.

