Firework
Firework Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Firework oscil·la entre $199K i $278K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Firework. Última actualització: 9/24/2025

Compensació Total Mitjana

$216K - $262K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$199K$216K$262K$278K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Firework, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Firework in United States és una compensació total anual de $278,400. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Firework per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $199,200.

Altres recursos