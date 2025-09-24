Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Èxit del Client in United States a Firework oscil·la entre $123K i $176K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Firework. Última actualització: 9/24/2025

Compensació Total Mitjana

$141K - $165K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$123K$141K$165K$176K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Firework, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

Altres recursos