Firework
Firework Salaris

El salari de Firework oscil·la entre $149,250 en compensació total anual per a un Gestor de Producte a la banda baixa fins a $246,225 per a un Desenvolupament de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Firework. Darrera actualització: 9/4/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $205K
Desenvolupament de Negoci
$246K
Èxit del Client
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gestor de Producte
$149K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$239K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Firework, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Firework és Desenvolupament de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $246,225. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Firework és $205,000.

