Firefly Aerospace
Firefly Aerospace Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Firefly Aerospace oscil·la entre $114K i $155K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Firefly Aerospace. Última actualització: 11/1/2025

Compensació Total Mitjana

$122K - $147K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$114K$122K$147K$155K
Rang Habitual
Rang Possible

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Firefly Aerospace in United States és una compensació total anual de $155,440. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Firefly Aerospace per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $113,900.

