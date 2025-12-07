Directori d'empreses
Fireblocks
  • Salaris
  • Èxit del Client

  • Tots els Salaris de Èxit del Client

Fireblocks Èxit del Client Salaris

El paquet de compensació mitjà de Èxit del Client in Israel a Fireblocks totalitza ₪378K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fireblocks. Última actualització: 12/7/2025

Paquet Mitjà
company icon
Fireblocks
Customer Success
Tel Aviv, TA, Israel
Total per any
$112K
Nivell
Senior
Base
$108K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3.9K
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
12 Anys
Quins són els nivells professionals a Fireblocks?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Fireblocks, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Èxit del Client a Fireblocks in Israel és una compensació total anual de ₪463,950. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fireblocks per al rol de Èxit del Client in Israel és ₪378,226.

Altres recursos

