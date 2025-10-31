Directori d'empreses
Field Nation
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

Field Nation Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in Bangladesh a Field Nation oscil·la entre BDT 2.91M i BDT 4.24M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Field Nation. Última actualització: 10/31/2025

Compensació Total Mitjana

BDT 3.35M - BDT 3.81M
Bangladesh
Rang Habitual
Rang Possible
BDT 2.91MBDT 3.35MBDT 3.81MBDT 4.24M
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Gestor d'Enginyeria de Programari contribucions a Field Nation per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+BDT 7.07M
Robinhood logo
+BDT 10.85M
Stripe logo
+BDT 2.44M
Datadog logo
+BDT 4.27M
Verily logo
+BDT 2.68M
Don't get lowballed

Contribuir
Quins són els nivells professionals a Field Nation?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor d'Enginyeria de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Field Nation in Bangladesh és una compensació total anual de BDT 4,244,534. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Field Nation per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Bangladesh és BDT 2,913,621.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Field Nation

Empreses relacionades

  • NEXT Trucking
  • Collective Health
  • Pluralsight
  • Juniper Square
  • Sana
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos