La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in Bangladesh a Field Nation oscil·la entre BDT 2.91M i BDT 4.24M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Field Nation. Última actualització: 10/31/2025
Compensació Total Mitjana
