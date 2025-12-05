Directori d'empreses
Fidelity National Financial
Fidelity National Financial Gestor de Projectes Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Projectes in India a Fidelity National Financial oscil·la entre ₹2.2M i ₹3.02M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fidelity National Financial. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$27.2K - $32.2K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$25.1K$27.2K$32.2K$34.3K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Fidelity National Financial?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Projectes a Fidelity National Financial in India és una compensació total anual de ₹3,017,086. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fidelity National Financial per al rol de Gestor de Projectes in India és ₹2,203,784.

