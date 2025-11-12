La compensació de Enginyer de Programari Full-Stack in Salt Lake City Greater Area a Fidelity Investments oscil·la entre $120K per year per a L3 i $178K per year per a L6. El paquet de compensació year mitjà in Salt Lake City Greater Area totalitza $174K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fidelity Investments. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L3
$120K
$115K
$0
$4.5K
L4
$106K
$93.7K
$6.7K
$5.8K
L5
$143K
$121K
$0
$22.8K
L6
$178K
$144K
$2.8K
$31.3K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Fidelity Investments, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)