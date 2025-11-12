La compensació de Enginyer de Programari Backend in Raleigh-Durham Area a Fidelity Investments oscil·la entre $97.9K per year per a L3 i $180K per year per a L6. El paquet de compensació year mitjà in Raleigh-Durham Area totalitza $143K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fidelity Investments. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L3
$97.9K
$84.9K
$3.8K
$9.3K
L4
$107K
$93.2K
$2.7K
$11.1K
L5
$143K
$122K
$2.7K
$17.6K
L6
$177K
$138K
$2.3K
$36.4K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Fidelity Investments, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)