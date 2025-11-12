La compensació de Enginyer de Programari Backend in Ireland a Fidelity Investments oscil·la entre €59.2K per year per a L4 i €105K per year per a L6. El paquet de compensació year mitjà in Ireland totalitza €74.3K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fidelity Investments. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€59.2K
€53.8K
€0
€5.4K
L5
€76.6K
€72.4K
€0
€4.1K
L6
€105K
€88.1K
€2.3K
€14.7K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Fidelity Investments, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)