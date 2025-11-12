La compensació de Enginyer de Programari Backend in India a Fidelity Investments oscil·la entre ₹1.36M per year per a L3 i ₹4.71M per year per a L6. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹1.92M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fidelity Investments. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L3
₹1.36M
₹1.36M
₹0
₹0
L4
₹1.98M
₹1.82M
₹6.2K
₹159K
L5
₹2.52M
₹2.26M
₹0
₹260K
L6
₹4.71M
₹3.98M
₹0
₹729K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Fidelity Investments, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)