La compensació de Enginyer de Programari Backend in Greater Bengaluru a Fidelity Investments oscil·la entre ₹1.52M per year per a L4 i ₹4.61M per year per a L6. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹1.98M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fidelity Investments. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹1.52M
₹1.42M
₹0
₹101K
L5
₹2.39M
₹2.11M
₹0
₹275K
L6
₹4.61M
₹3.98M
₹0
₹630K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Fidelity Investments, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)