La compensació total mitjana de Gestor de Programes Tècnics in India a Fidelity International oscil·la entre ₹4.69M i ₹6.4M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fidelity International. Última actualització: 9/23/2025

Compensació Total Mitjana

₹5.02M - ₹6.07M
India
Rang Habitual
Rang Possible
₹4.69M₹5.02M₹6.07M₹6.4M
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Gestor de Programes Tècnics contribucions a Fidelity International per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

₹13.98M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.


Quins són els nivells professionals a Fidelity International?

