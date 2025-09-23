Directori d'empreses
Fidelity International
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Arquitecte de Solucions

  • Tots els Salaris de Arquitecte de Solucions

Fidelity International Arquitecte de Solucions Salaris

La compensació total mitjana de Arquitecte de Solucions in United Kingdom a Fidelity International oscil·la entre £77.2K i £110K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fidelity International. Última actualització: 9/23/2025

Compensació Total Mitjana

£88.5K - £104K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
£77.2K£88.5K£104K£110K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 2 més Arquitecte de Solucions contribucions a Fidelity International per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

£121K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Fidelity International?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Arquitecte de Solucions verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

Fidelity International in United KingdomのArquitecte de Solucionsで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬£110,202です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Fidelity InternationalのArquitecte de Solucions職種 in United Kingdomで報告されている年間総報酬の中央値は£77,236です。

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Fidelity International

Empreses relacionades

  • Tesla
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Stripe
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos