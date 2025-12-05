Directori d'empreses
Fictiv
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

Fictiv Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Fictiv oscil·la entre $164K i $228K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fictiv. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$176K - $207K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$164K$176K$207K$228K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 2 més Gestor d'Enginyeria de Programari contribucions a Fictiv per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Fictiv?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor d'Enginyeria de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Fictiv in United States és una compensació total anual de $228,150. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fictiv per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $163,800.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Fictiv

Empreses relacionades

  • Cubic
  • Cutover
  • Intercom
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fictiv/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.