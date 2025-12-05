Directori d'empreses
Fictiv
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Analista de Negoci

  • Tots els Salaris de Analista de Negoci

Fictiv Analista de Negoci Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Negoci in United States a Fictiv oscil·la entre $119K i $167K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fictiv. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$129K - $150K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$119K$129K$150K$167K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Analista de Negoci contribucions a Fictiv per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Fictiv?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Analista de Negoci verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Negoci a Fictiv in United States és una compensació total anual de $166,600. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fictiv per al rol de Analista de Negoci in United States és $119,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Fictiv

Empreses relacionades

  • Cubic
  • Cutover
  • Intercom
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fictiv/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.