Fever
La compensació total mitjana de Gestor de Socis in Argentina a Fever oscil·la entre ARS 29.09M i ARS 42.37M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fever. Última actualització: 12/5/2025

Argentina
El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Socis a Fever in Argentina és una compensació total anual de ARS 42,371,724. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fever per al rol de Gestor de Socis in Argentina és ARS 29,085,675.

