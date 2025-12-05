Directori d'empreses
Ferrovial Enginyer Civil Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer Civil in Spain a Ferrovial oscil·la entre €27.1K i €39.3K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ferrovial. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$35.5K - $41.2K
Spain
Rang Habitual
Rang Possible
$31.3K$35.5K$41.2K$45.4K
Rang Habitual
Rang Possible

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Civil a Ferrovial in Spain és una compensació total anual de €39,348. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ferrovial per al rol de Enginyer Civil in Spain és €27,113.

