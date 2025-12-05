Directori d'empreses
Ferric
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer Elèctric

  • Tots els Salaris de Enginyer Elèctric

Ferric Enginyer Elèctric Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer Elèctric in United States a Ferric oscil·la entre $84.5K i $121K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ferric. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$96.8K - $113K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$84.5K$96.8K$113K$121K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Enginyer Elèctric contribucions a Ferric per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Ferric?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer Elèctric verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Elèctric a Ferric in United States és una compensació total anual de $120,510. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ferric per al rol de Enginyer Elèctric in United States és $84,460.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Ferric

Empreses relacionades

  • Spotify
  • SoFi
  • Uber
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ferric/salaries/electrical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.