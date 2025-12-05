Directori d'empreses
Ferrara Candy
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor d'Operacions de Negoci

  • Tots els Salaris de Gestor d'Operacions de Negoci

Ferrara Candy Gestor d'Operacions de Negoci Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Operacions de Negoci a Ferrara Candy oscil·la entre $140K i $204K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ferrara Candy. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$161K - $183K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$140K$161K$183K$204K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Gestor d'Operacions de Negoci contribucions a Ferrara Candy per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Ferrara Candy?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor d'Operacions de Negoci verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Operacions de Negoci a Ferrara Candy és una compensació total anual de $204,140. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ferrara Candy per al rol de Gestor d'Operacions de Negoci és $140,130.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Ferrara Candy

Empreses relacionades

  • PayPal
  • Snap
  • Netflix
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ferrara-candy/salaries/bizops-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.