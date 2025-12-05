Directori d'empreses
FDS Amplicare
FDS Amplicare Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in United States a FDS Amplicare oscil·la entre $41.5K i $60.2K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de FDS Amplicare. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$47K - $54.6K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$41.5K$47K$54.6K$60.2K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a FDS Amplicare?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a FDS Amplicare in United States és una compensació total anual de $60,155. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a FDS Amplicare per al rol de Enginyer de Programari in United States és $41,451.

