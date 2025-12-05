Directori d'empreses
FD Technologies
FD Technologies Consultor de Gestió Salaris

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de FD Technologies. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$81.6K - $98.8K
Ireland
Rang Habitual
Rang Possible
$75.2K$81.6K$98.8K$105K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a FD Technologies?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Consultor de Gestió a FD Technologies in Ireland és una compensació total anual de €90,971. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a FD Technologies per al rol de Consultor de Gestió in Ireland és €65,091.

Altres recursos

