Fast Retailing
Fast Retailing Gestor de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Producte in Japan a Fast Retailing oscil·la entre ¥8.81M i ¥12.33M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fast Retailing. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$63.9K - $74.3K
Japan
Rang Habitual
Rang Possible
$59K$63.9K$74.3K$82.6K
Rang Habitual
Rang Possible

Contribuir
Quins són els nivells professionals a Fast Retailing?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Fast Retailing in Japan és una compensació total anual de ¥12,330,326. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fast Retailing per al rol de Gestor de Producte in Japan és ¥8,807,376.

Altres recursos

