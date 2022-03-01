Directori d'empreses
Farmers Business Network
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Farmers Business Network Salaris

El salari de Farmers Business Network oscil·la entre $171,638 en compensació total anual per a un Reclutador a la banda baixa fins a $480,390 per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Farmers Business Network. Darrera actualització: 10/9/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $180K
Científic de Dades
$205K
Recursos Humans
$176K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Gestor de Producte
$199K
Gestor de Programes
$281K
Reclutador
$172K
Gestor de Programes Tècnics
$480K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Farmers Business Network, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

The highest paying role reported at Farmers Business Network is Gestor de Programes Tècnics at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $480,390. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Farmers Business Network is $198,739.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Farmers Business Network

Empreses relacionades

  • SoFi
  • Square
  • Spotify
  • Microsoft
  • Intuit
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos