Directori d'empreses
Farfetch
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Farfetch Salaris

El salari de Farfetch oscil·la entre $22,689 en compensació total anual per a un Redactor Publicitari a la banda baixa fins a $198,900 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Farfetch. Darrera actualització: 10/9/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Enginyer de Software Frontend

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Dades

Gestor de Producte
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Analista de Dades
Median $37.7K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Màrqueting
Median $105K
Gestor de Projectes
Median $39.9K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $69.8K
Analista de Negoci
$111K
Redactor Publicitari
$22.7K
Servei al Client
$75.4K
Gestor de Ciència de Dades
$77.9K
Científic de Dades
$199K
Analista Financer
$54.2K
Recursos Humans
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Reclutador
$85.4K
Arquitecte de Solucions
$79.4K
Investigador UX
$47.9K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Farfetch, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Farfetch és Científic de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $198,900. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Farfetch és $54,174.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Farfetch

Empreses relacionades

  • MATCHESFASHION
  • Lyst
  • Yoox Net-a-Porter Group
  • Zalando
  • Myntra
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos