Faraday Technology Salaris

El salari de Faraday Technology oscil·la entre $40,935 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $67,810 per a un Gestor de Projectes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Faraday Technology. Darrera actualització: 10/18/2025

Enginyer de Maquinari
$61.4K
Gestor de Projectes
$67.8K
Enginyer de Programari
$40.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Faraday Technology és Gestor de Projectes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $67,810. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Faraday Technology és $61,364.

