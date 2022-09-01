Fandom Salaris

Directori d'empreses
El salari de Fandom oscil·la entre $60,775 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $90,545 per a un Analista de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Fandom. Darrera actualització: 9/12/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $60.8K
Analista de Dades
$90.5K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$89.8K

Confiança i Seguretat
$74.4K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Fandom és Analista de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $90,545. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fandom és $82,095.

